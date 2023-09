Unesco: l’Italia ha un nuovo sito Patrimonio dell’umanità

C’è un altro sito Patrimonio dell’umanità in Italia. Il Comitato del Patrimonio Unesco, riunitosi a Riyadh, in Arabia Saudita, ha iscritto 42 new entry nella World Heritage List (33 culturali e 9 naturali) e una di queste si trova nella Penisola: è il complesso dei Gessi e delle grotte dell’Appennino emiliano-romagnolo.

Si tratta di particolari formazioni rocciose, depositi evaporici e grotte carsiche sviluppatesi lungo il Secchia oltre 200 milioni di anni fa.



L’inserimento del complesso naturalistico nella Lista Unesco porta a 59 i siti Patrimonio dell’Umanità nel Belpaese. “Una cosa straordinaria” ha commentato Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, riporta Sky Tg 24. “I nostri gessi, sottovalutati per decenni e solo recentemente riscoperti, entrano dalla porta principale nel gruppo dei più importanti beni naturali del mondo”.