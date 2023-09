Touring Club Italiano svela con Uber le gemme nascoste della Penisola

In occasione del World Tourism Day (Giornata Mondiale del Turismo che ricorrerà domani, 27 settembre, su iniziativa dell’Unwto), Uber e Touring Club Italiano uniscono le forze per svelare l’Italia nascosta.

La nuova collaborazione è orientata, infatti, a far scoprire luoghi storici unici e poco conosciuti nelle principali città italiane in cui opera la società di ridesharing: Roma, Milano, Napoli, Palermo e Torino.



Sarà possibile così raggiungere e scoprire ville, musei, chiese e altre destinazioni. Luoghi che raccontano storie affascinanti e che rappresentano vere e proprie gemme del nostro patrimonio culturale.



"Il nostro obiettivo con questa collaborazione è offrire un'opportunità senza precedenti per scoprire o riscoprire l'Italia - spiega Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia -. Con l’esperienza e la passione del Touring Club Italiano, possiamo aiutare residenti e turisti a connettersi con le radici culturali del nostro paese in modo semplice e conveniente".



A partire dal mese di ottobre sarà cpsì disponibile sulla applicazione la prima serie di destinazioni esclusive, selezionate e gestite dagli esperti del Touring Club Italiano, raggiungibili prenotando una delle corse speciali attivate da Uber.