Arriva a Hong Kong la missione organizzata dal Mitur con un nutrito gruppo di aziende italiane del turismo per promuovere la destinazione Italia e rafforzare i legami di business, guidata dal ministro Daniela Santanchè e dalla ceo dell’Enit Ivana Jelinic.

“Credo che Hong Kong e l’Italia possano sviluppare insieme strategie di reciproca soddisfazione per il turismo – dice Santanchè -. Ad esempio, a novembre si inaugura a Hong Kong una mostra molto importante di Tiziano. E credo che questa sia la strada giusta da intraprendere: creare insieme eventi che promuovano l’Italia per la Cina e Hong Kong e viceversa”.



Nel corso della conferenza stampa di presentazione di “Open to meraviglia” a Hong Kong, seconda tappa del tour asiatico istituzionale finalizzato a rafforzare i rapporti bilaterali del settore turistico tra Italia e Asia orientale, Santanché ha anche sottolineato l’importanza delle relazioni commerciali fra Italia e Cina per il governo Meloni.