Terme di Chianciano: Invitalia entra nella società

L’assemblea delle Terme di Chianciano ha preso atto dell’approvazione del concordato da parte del Tribunale di Siena. La società a breve vedrà l’ingresso di Invitalia in quota di minoranza, e si appresta a varare un aumento di capitale di 6 milioni di euro di cui oltre 3 di impegno dal socio di maggioranza Terme Italia.

Le Terme di Chianciano, recentemente annoverate tra i Marchi Storici italiani, si prepara, terminata la fase concordataria, ad avviare il piano di rilancio.



Per questo gli azionisti hanno individuato la necessità di inserire figure professionali ai vertici aziendali, che siano preparate per lanciare lo sviluppo strategico dell’impresa, e in tal senso è stato individuato nel ruolo di amministratore delegato Stefano Zaghis.