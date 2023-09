Expo 2030, Rocca e Gualtieri in missione a New York

L’obiettivo è promuovere Roma tra le città candidate a ospitare Expo 2030. Per questo il governatore del Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sono andati a New York, approfittando della 78esima Assemblea generale delle Nazioni unite, alla quale Rocca partecipa anche nella veste di presidente della Federazione internazionale della Croce rossa, ruolo che continuerà a ricoprire fino a dicembre sebbene abbia rassegnato le dimissioni.

Come spiega corriere.it la missione è sotto il segno della riservatezza e Rocca sta intervenendo ai bilaterali con gli altri Paesi, anche se non sta rivelando nulla dei colloqui per non concedere vantaggi agli avversari. Fitta di appuntamenti anche l’agenda di Gualtieri, che tra le frecce al suo arco la grande visibilità che la capitale d’Italia è i grado di offrire rispetto alle sfidanti: nel progetto dell’archistar Carlo Ratti, infatti, tutti i Paesi saranno rappresentanti alla pari. Il rientro di Gualtieri a Roma è previsto per domani mattina, Rocca si ferma invece fino a venerdì.