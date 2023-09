Milano, un settembre di grandi numeri fra moda e fashion

Settembre dai grandi numeri quello del 2023 per Milano. Secondo l'Ufficio Studi della Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza, si dovrebbero registrare oltre 800.000 presenze turistiche in città. Quasi la metà di queste, cioè 349.000, sono straniere con un indotto totale di 88 milioni di euro.

Particolarmente significativo l'incremento del +25% di turisti legati al mondo del fashion rispetto al 2022. "Tra pochi giorni si accenderanno i riflettori sulle passerelle della Milano Fashion Week, un potente motore economico e un'attrazione internazionale - ha commentato il segretario generale della Confcommercio Marco Barbieri -. Dal turismo all'ospitalità, dal settore alberghiero alla ristorazione, la moda alimenta numerosi altri settori, generando un indotto più che positivo. Un grande richiamo per giovani talenti, stilisti, buyer, giornalisti, e appassionati di moda provenienti da ogni angolo del pianeta”.



“Un evento – conclude Barbieri – che contribuisce in modo significativo alla posizione di Milano come Place To Be".