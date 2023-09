Matera Collection, il nuovo video promozionale del brand

Fai spazio alle tue emozioni. È questo il claim del video promozionale messo in campo da Matera Collection, la collezione di 4 boutique hotel della città dei Sassi (Corte San Pietro, Masseria Fontana di Vite, Palazzo del Duca e Palazzo Gattini) e del tour operator Slow Italy Tours-Ferula nato per presentare il brand a un pubblico ampio e internazionale.

Il video, presentato in anteprima a Venezia nei giorni della Mostra del Cinema, mostra il trait d’union fra la destinazione e le strutture partner di Matera Collection, collegate da unicità, raffinatezza e esclusività. Al cuore del messaggio la filosofia di brand che fa del concetto di trasformazione della persona/turista, intesa come rigenerazione interiore, la chiave competitiva per rendere il viaggio moderno, suggestivo e memorabile oltre che veicolo di promozione positiva per la destinazione.



Il video è stato pensato da Giuseppe Suglia, specialista in comunicazione e curatore del progetto, e da Cosimo Rubino, fotografo e videomaker.