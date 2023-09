Santanchè a Seoul per rafforzare i flussi tra Italia e Corea del Sud

Prende il via oggi il viaggio del ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), in Corea del Sud. La titolare del Mitur sarà in visita nel Paese fino al 20 settembre per rafforzare i rapporti tra Roma e Seoul.

Ad accompagnarla una delegazione composta dall’amministratore delegato dell’Enit, Ivana Jelinic, dal presidente dell’Italian Trade Agency, Matteo Zoppas, dal consigliere politico del ministro del Turismo, Gianluca Caramanna, e da una rappresentanza del settore (t.o., albergatori, vettori, compagnie di crociere).



La missione – spiega il Ministero in una nota “avrà al centro l’incontro col viceministro coreano con delega al Turismo, Jang Mi-ran, con cui saranno analizzati i rapporti turistici tra Italia e Corea, con l’obiettivo di facilitare i flussi bilaterali in un’ottica di complementarità, che possa portare a una maggiore conoscenza dell’offerta a disposizione dei cittadini delle due Nazioni, valorizzandone la diversità e promuovendone le culture millenarie”.



Il Mitur presenterà inoltre la campagna ‘Open To Meraviglia’ alla stampa e agli operatori del settore locali.