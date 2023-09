di Amina D'Addario

Bisogna fermare la vergognosa vendita "dopata” dei biglietti per il Colosseo che, sui canali paralleli ed esteri, arrivano a prezzi “davvero folli”. A denunciare il fenomeno è l’assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato, in un video postato sui social con alle spalle proprio il monumento simbolo di Roma.



“Questo sito - sottolinea - è gestito non dal Comune di Roma, altrimenti saremmo già intervenuti, ma dal ministero dei Beni Culturali Sangiuliano e dalla Sovrintendenza Archeologica. Ebbene che cosa succede? Che il biglietto costa 16 euro più le prevendite, ma appena provi a comprarlo, immediatamente non riesci perché ci sono società organizzate soprattutto all'estero che con acquisti multipli, i cosiddetti 'bot', si accaparrano tutti i biglietti, mentre l'utente o le agenzie romane o italiane non li trovano più".



Un fenomeno denunciato da tempo dalle associazioni di categoria del turismo organizzato: "Incredibilmente - prosegue Onorato - i biglietti si trovano un minuto dopo su altri canali a 5/6 volte il prezzo iniziale". Con il risultato che "i turisti che vengono a Roma non riescono a vedere questo sito, mentre noi facciamo una pessima figura internazionale".