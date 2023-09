Le stazioni ‘minori’ al centro della campagna #Carastazione

Italia Nostra dedica una campagna dedicata alle piccole stazioni ferroviarie dal titolo #Carastazione.

Le “stazioncine” - tutte con biglietteria, sala d’aspetto, giardinetto, fontanella e bar - sono state quasi tutte trasformate in fermate non presenziate per i treni regionali e locali; per cui sono state condannate al degrado e, in gran parte, fatte oggetto di vandalismi e di depredazioni. Sono, cioè, diventate dei “non luoghi”.



Si tratta di un patrimonio di grande importanza per il Paese; per questo Italia Nostra ritiene di doversi impegnare per la sua tutela, recupero e uso, affinché il diritto alla mobilità sia garantito alla più vasta platea di utenti consentita dalla rete, anche a quella residente nelle aree più interne e geograficamente marginali.



In varie stazioni e lungo le linee ferroviarie si svolgeranno eventi, passeggiate patrimoniali, perlustrazioni, pedalate e azioni di sensibilizzazione nel corso della Settimana europea della Mobilità dal 16 al 24 settembre.