Il Ministero del Turismo porta le aziende in Corea e Cina

Prima missione commerciale all’estero per il Ministero del Turismo. Il ministro Santanché (nella foto) dal 17 al 24 settembre, guiderà infatti una delegazione di imprese italiane in Corea e in Cina, per spingere sullo sviluppo del turismo dai Paesi asiatici verso l’Italia.

Il ministro, accompagnato da una delegazione formata dall’a.d. di Enit Ivana Jelinic, dal consigliere del ministro del Turismo Gianluca Caramanna, da Matteo Zoppas, presidente di Ice - agenzia fautrice del progetto High Street Italia, lo show room del made in italy a Seoul - e da una rappresentanza di alto livello di imprese italiane del settore alberghiero, del trasporto aereo, crocieristico e intermodale, sarà impegnato in una serie di appuntamenti con le autorità locali e i principali operatori turistici internazionali nelle città di Seoul, Hong Kong, Macao.



Il 21 settembre Santanché parteciperà alla cerimonia di apertura del Global Tourism Economy Forum, che vede l’Italia presente in qualità di ospite d’onore.



Ultima tappa Shanghai, anche con l’obiettivo di promuovere la campagna di promozione ‘Italia, Open to meraviglia’ rappresentata dalla Venere influencer.