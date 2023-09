Enit al Travel Marketplace di Londra: obiettivo turismo sostenibile

“La sostenibilità è leva chiave dei nuovi asset turistici e Enit promuove il turismo green”. A dichiararlo Maria Elena Rossi, direttore marketing Enit, che ha partecipato al Travel Marketplace a Londra a un tavolo di dibattito sul tema insieme ai direttori degli enti del turismo di Grecia, Portogallo, Francia e il ministro del Turismo di Gibilterra.

“Il futuro del nostro settore - ha aggiunto - dipende dalla promozione e dall'adozione di un turismo che guardi in questa direzione. È nostro dovere preservare le bellezze naturali e culturali del nostro pianeta per le generazioni che verranno, garantendo che il turismo contribuisca al benessere delle comunità locali e alla conservazione dell'ambiente. Insieme, possiamo contribuire a diffondere la cultura del viaggio più responsabile”.



L'evento, lanciato da Jacobs Media Group nel 2021 per sostenere la ripresa e la rinascita del settore dei viaggi, ha visto la partecipazione di 18 operatori italiani, che hanno incontrato i buyer inglesi in colloqui one to one e workshop.