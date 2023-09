Piemonte, Confartigianato: “La ripresa del turismo coinvolge 15mila imprese”

“L’Italia è quinta al mondo per entrate turistiche dei viaggiatori internazionali, pari nel 2022 a 44,3 miliardi di euro, e di questi una fetta (quasi un miliardo e mezzo) vengono spesi nella nostra regione”. Così Confartigianato Imprese Piemonte fa un bilancio delle ricadute dei flussi turistici sul tessuto economico del territorio, sottolineando che “nel 2022 la spesa di turisti stranieri in Piemonte, quasi 900 milioni su un miliardo e mezzo, riguardano spese diverse dall’alloggio: 301 milioni per la ristorazione, 339 per lo shopping, 164 milioni per il trasporto e 71 per altri servizi. Una quota rilevante di questi consumi turistici può essere intercettata dalle piccole imprese e dall’artigianato”.

Per il presidente dell’associazione, Giorgio Felici, “ci sono quindi diversi milioni di euro che possono essere intercettati dalle oltre 15mila imprese artigiane del Piemonte che operano in settori potenzialmente coinvolti dal turismo. Un mercato che dobbiamo valorizzare”.



Puntando la lente sulle realtà imprenditoriali, nel primo trimestre 2023 le imprese artigiane operanti in attività interessate dalla domanda turistica nella regione si attestano a quota 15.233, pari al 13,3% dell’artigianato totale e danno lavoro a 35.884 addetti.



Per Confartigianato Imprese Piemonte il turismo e le imprese artigiane collegate rappresentano perciò un vero volano per l’economia della regione, ma non mancano criticità. “È innegabile che turismo e artigianato non siano indenni alle varie crisi più o meno indotte che si stanno succedendo per il calo dei consumi interni e il rincaro dei prodotti da un lato, ma anche per la concorrenza spietata delle altre nazioni e continenti che, in questi ultimi anni, hanno investito molto sull’offerta turistica. Per l’Italia il turismo è una componente importante che richiede una base infrastrutturale, un alleggerimento fiscale ed un azzeramento burocratico che sono ancora ben lungi dal vedersi all’orizzonte. Le imprese, in particolare quelle artigiane, mettono a disposizione del turista non solo la più ampia gamma di prodotti e sensazioni, ma anche il loro valore aggiunto come accade nel turismo esperienziale”.