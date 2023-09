Touring Club Italiano, torna la Caccia ai Tesori Arancioni

Torna domenica 8 ottobre torna la Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano. Arrivata alla quarta edizione, l’iniziativa invita a scoprire le piccole eccellenze dell’entroterra, attraverso percorsi unici nel cuore dei borghi certificati con la Bandiera Arancione.

La grande caccia al tesoro coinvolgerà contemporaneamente 100 borghi Bandiera Arancione, pronti a proporre un percorso in 6 tappe, in grado di svelare la più profonda e autentica identità del territorio e delle sue comunità ed eccellenze.



Quest’anno, per festeggiare i 25 anni dell’iniziativa Bandiere Arancioni Touring, il programma sarà più ricco e includerà: tappe animate da personaggi in abiti tradizionali, accompagnamento musicale e degustazioni di prodotti tipici.



La Caccia ai Tesori Arancioni è aperta a tutti, adulti e bambini, ma i posti sono limitati.



Per partecipare basta iscrivere la propria squadra sul sito tesori.bandierearancioni.it e fare una donazione a importo libero, che andrà a sostenere i progetti del Touring Club Italiano.



Al momento dell’iscrizione, si potrà inoltre scaricare gratuitamente, dall’APP Touring Club Italiano, la guida Borghi da vivere 2023 in formato e-book.