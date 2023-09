Rincari in Puglia, Emiliano: “In Albania hotel di lusso agli stessi prezzi”

Michele Emiliano non ci sta. Il presidente della Regione Puglia interviene in merito alle critiche sui prezzi elevati che hanno interessato quest’estate la Puglia e sulle colonne del Corriere della Sera spiega: “Questa estate gli operatori turistici pugliesi hanno subito un attacco violentissimo, del tutto immotivato”.

Quanto al successo dell’Albania, il presidente chiarisce: “Ho potuto constatare che i prezzi in Albania, nelle strutture di lusso, erano gli stessi della Puglia. Certo se in Albania andate in altri luoghi, è possibile che paghiate molto meno. Ma anche in Puglia ci sono strutture con prezzi bassi. La differenza sta che qui in Puglia hai una struttura generale della società che dà sicurezza sotto ogni aspetto: logistico, sanitario, dei trasporti”.



Anche il post ironico del premier albanese non viene risparmiato. “Il mio amico Edi Rama - dice Emiliano - ha fatto un paio di battute spiritose che io ho gradito molto. Ma ora dobbiamo fare in modo che gli albanesi vengano a fare le vacanze in Puglia”.

Ma il caro vacanze, allora, c’è stato? “I prezzi si stanno equiparando con altre aree d’Europa. Quello che non cresce mai è il livello degli stipendi in Italia. Mentre invece il costo dei carburanti, con il suo spaventoso carico fiscale, è diventato altissimo: ma nessuno ha fatto niente”.



Emiliano, tuttavia, non fa solo una questione di prezzi, ma di equilibrio del sistema. Chiede che il turismo pugliese si estenda “da settembre a maggio per un turismo mite e non aggressivo: non ci interessano i picchi ma i ritorni”.



I piani per destagionalizzare

Emiliano ha poi presentato il nuovo piano di comunicazione per la bassa stagione, che ha comportato un investimento da 4 milioni, diretto soprattutto ai mercati esteri per promuovere il turismo legato a wedding, bici, cammini, borghi, natura, enogastronomia. L’obiettivo sono i mercati esteri “da consolidare”: Usa, Canada, Brasile, Australia ma pure Giappone e Cina.



Il programma è stato illustrato dall’assessore Gianfranco Lopane, dal direttore di Pugliapromozione Luca Scandale e dalla funzionaria Alessandra Campanile. Gli spot andranno su molte tv estere: Bbc, Eurosport, anche Cnn.



Inserzioni previste sui quotidiani Guardian, New York Times. Figarò, Spiegel. E poi riviste di settore, aeroporti esteri, metro e tram italiani, stampa specializzata.



Lopane confida poi che i numeri “a fine estate saranno buoni, ma ora si tratta di allargare l’esperienza del turismo a tutto l’anno. E poi non vogliamo ragionare solo di indicatori quantitativi: la Puglia avrà sempre più un approccio qualitativo”.