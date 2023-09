Giubileo 2025 a Roma, varato il protocollo d’intesa per l’accoglienza dei turisti

È stato siglato ieri dal ministro del Turismo Daniela Santanchè insieme al commissario straordinario per il Giubileo Roberto Gualtieri e il Pro-prefetto del dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede monsignor Rino Fisichella il protocollo d’intesa per l’accoglienza dei turisti a Roma in occasione dell’evento previsto per il 2025.

“La finalità dell’intervento – si legge in una nota del Ministero - è quella di migliorare l’accoglienza dei circa 32 milioni di pellegrini e dei turisti previsti nella capitale per il Giubileo 2025”. Due le aree di intervento individuate per procedere alla digitalizzazione del comparto: da una parte la realizzazione di un sito e di un’app integrata e geolocalizzata del patrimonio sacro di Roma che guidi il turista e offra i servizi di prenotazione, bigliettazione e social; dall’altra “la valorizzazione della fruizione digitale di una serie di itinerari nel centro di Roma – prosegue il comunicato -, attraverso l’identificazione di circa cinquanta chiese, per mezzo dell’installazione di totem, ossia strutture autoportanti che saranno collocate davanti agli edifici di culto individuati per il percorso giubilare”.