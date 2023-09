Lusso 'Superveloce' su due ruote, il mototurismo decondo MV Agusta

Turismo su due ruote sì, ma con stile. L’ultima “Notte Superveloce” organizzata a Milano da MV Agusta, leggendario marchio italiano del motociclismo più vincente e innovativo, ha portato a un livello ancor più alto l’esperienza dell’esplorazione su strada.

Presso gli spazi del Deus Club, nel quartiere Isola, è stata offerta un’anteprima del nuovo modello 'Superveloce 98' ispirato alla storia agonistica della casa di Schiranna e, dal prossimo ottobre, testimone di una filosofia del lusso alternativa. “Se la nostra classe Turismo Veloce è stata pensata per lanciarsi alla scoperta dei territori - ha osservato Timur Sardanov, ceo, presidente e proprietario di MV Agusta - aggiungendo un tocco di adrenalina in più, la nuova generazione Superveloce invita a vivere questa stessa esperienza con un approccio sportivo e tecnologico. Il viaggiatore di oggi non è solo in cerca di emozioni, ma vuole sentirsi protagonista di storie che abbiano qualcosa di unico, proprio come le gare e le vittorie che Giacomo Agostini ottenne con le nostre moto”. Grazie alla spinta del nuovo ceo, MV Agusta ha iniziato a sviluppare un’offerta mototuristica volta a valorizzare i circuiti di visita dei grandi laghi del Nord Italia.

Alberto Caspani