Liguria in forte crescita: 9 milioni di presenze in 7 mesi

La Liguria fa incetta di turisti. Secondo i dati dell’Osservatorio Turistico Regionale, nei primi 7 mesi dell'anno le presenze in regione sono state oltre 9 milioni, registrando dunque un +5,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il mese di gennaio si è dimostrato particolarmente positivo con un'impennata dei flussi stranieri (+70% rispetto al 2022); i visitatori internazionali sono stati il motore di questo 2023 che nel primo semestre ha visto una crescita del mercato statunitense (+44% di arrivi), britannico (+29%), tedesco (+18,32%) e francese (+15,32%).



Come riporta primocanale.it non mancano le prenotazioni per settembre. "Gli arrivi e le presenze dai Paesi esteri sono decisive nel processo di destagionalizzazione del turismo in Liguria - commenta l’assessore a Turismo e Grandi eventi Augusto Sartori -. Tra questi i nordamericani sono quelli che hanno avuto un maggiore incremento a dimostrazione degli ottimi risultati della campagna di promozione fatta dalla Regione e anche della qualità sempre più elevata delle strutture ricettive liguri".