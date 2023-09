L'exploit dell'incoming a Milano: quasi cinque milioni di visitatori

L'estate milanese piace ai turisti. Il capoluogo lombardo si conferma attrattivo durante tutto l'anno, compresi i mesi estivi. Bisogna dimenticare gli anni in cui la città si svuotava, e a dimostrarlo sono i dati di luglio. Un mese da record con un +33% di arrivi rispetto al 2019 e +25% sul 2022, cifre che si traducono in 870mila visitatori consacrando luglio come 'miglior mese di sempre per presenze di turisti'.

Da gennaio, Milano ha ospitato quasi 5 milioni di visitatori, numero che sale a 7 milioni se si considera anche l'hinterland.

Come riporta milanotoday.it a dare una vera e propria spinta sono indubbiamente gli eventi, non ultimo il Gran Premio d’Italia all’autodromo di Monza che si è disputato domenica 3 settembre, congiuntamente alle campagne di comunicazione diffuse in Italia e all'estero grazie al brand YesMilano.

Gaia Guarino