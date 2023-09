Federalberghi Isole Minori Sicilia: “Grave situazione sui collegamenti marittimi”

“Il braccio di ferro tra Regione e Caronte & Tourist sui collegamenti marittimi con le isole minori rischia di stritolare le fragili economie locali”. Lo denuncia Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia, che in una nota segnala come “nonostante le rassicurazioni circa la volontà di proseguire i servizi di collegamento marittimo a mezzo navi, il passaggio al libero cabotaggio da parte della compagnia continua a produrre effetti negativi sulle comunità locali”.

“Dopo gli aumenti tariffari su tutti i biglietti degli automezzi trasportati, con picchi fino a quasi il 600%, ad esempio, per il trasporto del gas, adesso ci si ritrova di fronte ad una procedura di licenziamento collettivo dei marittimi impiegati sulle tratte Eolie, Egadi e Ustica le cui ricadute negative si avvertiranno sin dal 1° ottobre - continua Del Bono -. Si tratta, infatti, del preludio al ridimensionamento delle corse da noi temuto e evidenziato il 12 luglio scorso, non appena avevamo appreso dell’intenzione della compagnia di rescindere i contratti integrativi regionali”.



Federalberghi Isole Minori Sicilia chiede perciò all’assessore regionale Alessandro Aricó “la convocazione urgente di un tavolo di confronto alla presenza dei sindaci per affrontare nel merito tutta una serie di questioni rimaste irrisolte e che adesso si stanno ulteriormente complicando a danno di chi vive e opera nelle isole minori siciliane”.