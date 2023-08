Il Trentino promuove l’autunno, investimento da 2,7 milioni per la nuova campagna

L’obiettivo è incrementare le presenze di settembre e ottobre, dopo un’estate positiva, anche se con numeri inferiori a quelli record del 2022. E così il Trentino ha ideato quella che Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino marketing, definisce “la campagna pubblicitaria più importante che sia stata mai realizzata per l’autunno in provincia di Tento”.

I tre ambasciatori

Sul piatto un investimento di 2,7 milioni di euro, per iniziative che coinvolgono influencer e personaggi di rilievo. Come i tre ambasciatori dell’iniziativa, che, secondo quanto riportato da corriere.it, sono la rifugista Roberta Silva, lo chef Luca Zotti e il surfista Nicolò Renna, insieme al papà Vasco.



A loro il compito di raccontare il territorio attraverso le rispettive esperienze, con spot già in onda su Dazn, in cui i protagonisti mettono in rilievo i valori della vita lenta, della sostenibilità, della libertà e della passione per la propria attività.



La lotta contro l'overtourism

“Anche l’autunno ha un grande potenziale che si esprimerà nel tempo – sostiene Rossini -. Siamo e vogliamo essere percepiti come il luogo ideale dove vivere sempre o anche per pochi giorni, per i valori che coltiviamo e la qualità del vivere che pratichiamo”.



L’idea di fondo è quella di avere un territorio vivo per 12 mesi all’anno, migliorando l’occupazione dei posti letto e riducendo la pressione turistica da quei territori già molto frequentati. “Vogliamo tutelare sia l’esperienza degli ospiti che i residenti - sottolineano da Trentino marketing - perché in alcune aree con il picco di arrivi si rischia di superare determinate soglie che poi hanno ripercussioni sulla qualità dell’offerta”.