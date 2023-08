L’estate si allunga, sempre più italiani scelgono il mare a settembre

La fine dell’estate non fa scemare la voglia di vacanza. Sono sempre di più gli italiani che scelgono di partire a settembre per risparmiare, nonché per trovare le destinazioni meno assediate dai turisti e temperature più miti. A dirlo è un’indagine condotta dalla piattaforma specializzata in camping e villaggi campeggi.com, che rivela come anche alle soglie della stagione autunnale il 70% dei connazionali ricerchi in particolare mete balneari.

Le attenzioni, riporta AdnKronos, si concentrano principalmente sul Sud Italia (40%), seguito dal Centro (30%) e dal Nord a parimerito con le destinazioni estere (15%).



Regione al top delle richieste, con il maggior numero di prenotazioni, è la Puglia, seguita da Toscana, Marche, Trentino Alto-Adige e Abruzzo.



Soluzione più richiesta in campeggio è il bungalow (50%).



E la spesa media si attesta sui 2mila euro a settimana per una famiglia.