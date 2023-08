Gardaland Stars Night, il 9 settembre la festa di fine estate

A Gardaland l’estate non finisce mai. Il 9 settembre è infatti in programma la Gardaland Stars Night, un vero e proprio ‘Capodanno d’estate’.

Stars Night chiuderà la stagione estiva fra musica, luci, effetti speciali e fuochi d’artificio e farà del parco una location ancora da vivere fino all’1 di notte.

Ci saranno ospiti come i Planet Funk, gruppo musicale made in Italy con oltre 20 anni di carriera internazionale alle spalle. Durante tutta la serata si alterneranno alla consolle tanti altri ospiti d'eccezione che faranno ballare e cantare il pubblico. La serata si concluderà con i fuochi di artificio.



Anche il pubblico sarà parte integrante dello spettacolo, grazie alle barre neon luminose che verranno distribuite a tutti gli spettatori. In programma diverse coreografie aeree grazie alla presenza di 100 droni.