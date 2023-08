In agosto gli italiani che sono andati in vacanza sono stati il 10% in meno rispetto all’anno scorso. È quanto emerge dal primo bilancio Coldiretti/Ixè riportato dal Sole 24Ore, che indica in 20 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza in agosto. Mese che, nonostante il calo delle presenze, resta il periodo più richiesto per le ferie.

Gli italiani che hanno deciso di concedersi almeno qualche giorno di vacanza durante l’estate sono stati 37,5 milioni, ma il periodo medio si è accorciato: per la metà del campione la durata è stata inferiore alla settimana. Nel 25% dei casi la vacanza si è sviluppata tra 1 e 2 settimane e solo il 4% si è spinto ad allungare a oltre un mese.



Mare sempre all’apice dei desiderata, anche secresce la percentuale di chi ha optato per destinazioni alternative alla scoperta dell’Italia dei parchi, della campagna e dei piccoli borghi.

Le vacanze 2023 riconfermano la preferenza per le mete nazionali, ma il 28% degli italiani ha deciso di trascorrere una vacanza all'estero, spesso a causa anche di offerte più convenienti.



La maggioranza degli italiani ha optato per case di proprietà, di parenti e amici o per appartamenti in affitto, ma molto richiesti anche gli agriturismi.

E, a sorpresa, tra le voci di spesa maggiori risulta quella legata alla ricerca del cibo e del vino locali. Un trend che è diventato la prima voce del budget delle vacanze italiane 2023, con circa un terzo della spesa destinata a ristoranti, street food o souvenir enogastronomici.