Le cittadine più belle d'Europa secondo Forbes: c'è anche l'italiana Bolsena

C’è anche un borgo italiano nell’elenco stilato da Forbes delle dieci cittadine più suggestive del nostro continente, “le dieci gemme – si legge nella rivista – che dimostrano come il cuore dell'Europa si trovi spesso nelle sue piccole città, non solo nelle sue vivaci capitali”.

A essere inserita nella lista è Bolsena, adagiata sulle sponde del più grande lago vulcanico d’Europa. La rivista ne elenca le attrattive, dal museo territoriale, ospitato nel Castello Monaldeschi, all’acquario, dalla Basilica di Santa Cristina al parco archeologico di Turona, passando per gli scavi etrusco-romani di Poggio Moscini.



Le gemme europee

Passando alla Germania, Forbes segnala la città fluviale di Cochem, nella Renania, con il suo imponente castello dell’XI secolo. In Austria la scelta ricade su Hall in Tirol, un paese nelle Alpi tirolesi vicino a Innsbruck, con un centro medievale ben restaurato.



In Spagna un posto di rilievo spetta all’antica città andalusa di Ronda e in Inghilterra al villaggio di Bibury, con i cottage dei tessitori del XVII secolo di Arlington Row. Seguono nell’elenco la cittadella medievale di Bonifacio, in Corsica, il villaggio di pescatori di Ericeira, in Portogallo e, in Romania, la cittadina di Sibiu, in Transilvania, famosa per la sua architettura germanica nella città vecchia, patrimonio dell’Unesco, così come lo è il centro di Český Krumlov, situata nella Boemia meridionale, in Cechia.



A ultimare l’elenco un villaggio di pescatori nell’estremo Nord del continente: Reine, un comune sull’isola di Moskenesøya nell’arcipelago delle Lofoten, sopra il Circolo Polare Artico.