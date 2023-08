Nella stagione dei rincari che, a volte, appaiono effettivamente ingiustificati scende in campo il sindaco di Firenze Dario Nardella, che lancia l’allarme: “L’Ufficio Statistica del Comune - ha rivelato, come riportato da Ansa - ha calcolato per giugno 2023 un aumento del 15,5% dei costi del settore dei servizi turistici rispetto a giugno 2022, mentre l'incremento in tutti gli altri settori è stato del 4% . Il settore dei servizi turistici è cresciuto troppo in termini di costi e non c'è un parallelismo con l'aumento della qualità".

Il turismo straniero rappresenta certamente un’ancora di salvezza per la città d’arte ma il rischio, spiega Nardella, è di lasciarsi sfuggire i turisti italiani guadagnati nel periodo del Covid: “Stiamo rischiando di perderli” ammonisce.