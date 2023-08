“Il Made in Italy è apprezzatissimo nel mondo e il turismo enogastronomico è, oltre che una certezza, un’opportunità sempre più evidente per promuovere le eccellenze dei territori". Così, in una nota, il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha sottolineato l'importanta della cucina italiana anche per il turismo.

"I dati ci dicono, infatti, che oltre un italiano su due ha scelto di visitare luoghi legati a esperienze enogastronomiche, acquistando il prodotto locale - ha aggiunto il ministro -. Tanto che un terzo della spesa di italiani e stranieri in vacanza è destinato alla tavola".



Santanchè ha inoltre voluto sottolineare come la cucina italiana si confermi "il vero valore aggiunto delle vacanze nella nostra Nazione, che è leader mondiale nel turismo enogastronomico, potendo contare sull’agricoltura più green d’Europa e sulla grande varietà delle tradizioni locali".



Un dato da cui parte anche la strategia del Governo per il travel, che punta a "valorizzare la diversità e l’eccellenza dei nostri territori, promuovendo il Made in Italy, che è il marchio di tradizioni, ingegno, conoscenza, cultura millenaria della nostra Italia”.