Slow Drive, in auto d’epoca sul Lago di Garda

In viaggio su una spider alla scoperta del Lago di Garda e dei suoi scorci. È questa la proposta estiva di Slow Drive, che mette a disposizione auto d’epoca per una serie di tour, sia guidati che in autonomia.

I tour guidati sono possibili tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Si può scegliere, inoltre, di noleggiare la propria auto d’epoca preferita per viaggi in autonomia per 3 ore, oppure per mezza giornata, per una giornata intera o per più giorni. Sono inclusi la copertura assicurativa e le mappe per visitare la zona.



Fra le auto disponibili una storica Mini Cooper, una Triumph SpitFire MK II dal colore verde intenso, un’Alfa Romeo Aerodinamica rosso fuoco, oppure un famoso VW Maggiolino cabriolet decappottabile, e ancora l’Alfa Romeo Osso di Seppia, la Porsche 944 S2 e l’Alfa Romeo Giulietta.



Diversi gli itinerari, dal giro panoramico del Lago alla scoperta della colline moreniche alla visita delle rocche e dei castelli del Garda.