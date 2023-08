“Non è nato per essere un evento turistico, ma è diventato anche un attrattore di turismo. Basta guardare alle presenze degli stranieri al Palio per valutare la sua importanza”. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè spende una parola anche per un evento molto atteso come quello di Siena, con l’appuntamento dell’Assunta che si tiene questa sera.

In un’intervista pubblicata da La Nazione, Santanchè rivela che si tratterà della prima volta dal vivo al Palio: “Ci tengo molto – ha detto -, è importante perché verrò da ministro ad assistere a un evento cruciale per l’economia di un territorio e per il turismo, settore con una filiera di 24mila aziende”.



Tornando poi al ruolo nel turismo del Palio ha poi aggiunto: “I senesi fanno il Palio a prescindere dal fatto che i turisti vengano o meno. Ma è un dato di fatto che la Festa faccia bene al sistema economico. Un ottavo delle imprese in provincia di Siena è legato al settore turistico”.