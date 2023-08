“Il Governo sta lavorando per rendere le vacanze accessibili a tutti”. Così Daniela Santanché festeggia il Ferragosto, con un messaggio agli italiani nel quale fa il punto sulla stagione turistica 2023 e sulle prospettive per il futuro.

Il messaggio della ministra del Turismo è indirizzato soprattutto a chi non ha potuto permettersi una vacanza quest’anno. “Oggi - ha detto - mi auguro che tutti possiate passare una giornata serena e di spensieratezza. Vi faccio tanti auguri e vi dico che il Governo sta lavorando per avere tutte le offerte turistiche, perché tutti devono poter fare le vacanze”. Santanché ha continuato: “Stiamo lavorando per rendere le vacanze accessibili a tutti e perché bisogna lavorare sulla destagionalizzazione”.



La ministra ha poi continuato sciorinando i dati sul successo del Belpaese in termini di flussi internazionali: “Siamo arrivati al 27 per cento in più di stranieri in Italia; c’è sempre più voglia di Italia nel mondo e questo ci deve far ben sperare anche per il futuro. Ma c’è un altro dato importante: il settore del turismo ha trainato l’occupazione, in particolare quella femminile, con 100mila nuove occupate”.



Santanché ha anche annunciato per il prossimo mese di novembre la nascita del Forum internazionale del turismo “nel quale incontreremo stakeholders e tutti i soggetti che operano nel settore, perché l’industria del turismo può e deve essere la prima della nazione. Inoltre, vogliamo rafforzare la candidatura di Roma per Expo 2030. C’è molto da lavorare”.