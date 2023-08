Torino parla straniero: i dati di Ferragosto fra città e montagne

Ferragosto parla straniero anche a Torino. In base alle rilevazioni degli Uffici del Turismo del territorio di Torino e provincia, il 70% dei flussi turistici in città proviene dall’estero, in particolare da Francia, Spagna e Germania. Nel 90% dei casi si tratta di famiglie con bambini.

Buona la durata del soggiorno con almeno 5-6 giorni suddivisi fra Torino città e 2 o 3 notti in montagna, dove chiedono soprattutto località in quota facili da raggiungere in treno.



In aumento le richieste telefoniche e via mail da parte di camperisti alla ricerca di camping e aree sosta camper sempre più attrezzate, moderne e soprattutto in mezzo al verde, così come molteplici sono le richieste dagli amanti degli itinerari offroad e in MTB (strade storiche di montagna). Molte richieste le località di montagna per escursioni in giornata da Torino e la Sacra di San Michele.



Per quanto riguarda il territorio, interessante la massiccia presenza di stranieri sulle montagne, in particolare per quanto riguarda l’area del Parco Nazionale del Gran Paradiso: tedeschi, francesi, olandesi, inglesi e spagnoli e anche americani.