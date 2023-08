Crescita nella fascia alta e in quella bassa, non altrettanto per quanto riguarda quella media. E’ questa in sintesi l’analisi del presidente di Asshotel Confersercenti Puglia Giancarlo De Venuto.

In un’intervista pubblicata oggi dal Corriere del Mezzogiorno il presidente parla di una crescita del 20 per cento sullo scorso anno per 4 e 5 stelle (che però incidono per il 20 per cento sul totale) e altrettanto su campeggi e agriturismi abbordabili. Ma il grande blocco continua a faticare. “Oggi la fascia media non c’è perché perché non ha più il potenziale di spesa di un tempo – aggiunge – che consentiva di pagare qualunque prezzo, anche in alta stagione”.



De Venuti poi lancia un atto d’accusa nei confronti della Regione Puglia e Pugliapromozione: “La crisi avrebbe potuto prevederla e prevenirla. Si poteva anzitutto scegliere a chi rivolgersi, non certo più al turismo medio”.