Bankitalia: bilancia turistica a +2,3 miliardi. Santanchè: “Dato certifica importanza del settore”

A maggio il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia è risultato in surplus di 2,3 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto allo stesso mese del 2022 (2,0 miliardi) e del 2019 (2,1 miliardi). A crescere sia la spesa degli stranieri in Italia (4,7 miliardi), che quella dei viaggiatori italiani all’estero (2,4 miliardi). Questi i dati diffusi oggi da Bankitalia e che, secondo il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, evidenziano “quanto il settore sia importante per l’economia nazionale”.

In questo contesto, aggiunge la titolare del Mitur, “si pongono le politiche di un Governo che crede nel turismo e che è al fianco degli operatori del settore attraverso il confronto costante e un insieme strutturato di misure pensate per stabilizzare il comparto, attraverso un attento operato di programmazione e organizzazione che diano una visione industriale al settore”.