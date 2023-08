Federalberghi Roma non condivide le polemiche determinate dalle dichiarazioni della direttrice del Parco Archeologico del Colosseo all’indomani del concerto di Travis Scott al Circo Massimo.

“Noi albergatori rileviamo, semplicemente – ha detto il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli -, la positiva incidenza dei grandi eventi che Roma sta ospitando per l’intera filiera turistica, la complessiva economia del territorio e la stessa immagine della Capitale d’Italia nel mondo. Il fatto che grandi artisti ci scelgano come location di esibizioni attese da milioni di persone risulta utile al fine di valorizzare e rinsaldare la fama globale della nostra città e quindi anche del nostro patrimonio artistico che spesso fa da cornice agli eventi, rappresentando esso stesso un grande attrattore. Se Roma sta vivendo un’ottima stagione turistica, una non piccola parte di merito va ascritta al lavoro e all’impegno dell’assessore comunale al Turismo e ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, nell’offrire al popolo dei viaggiatori nuove occasioni per tornare in città. È anche grazie a tutto questo che il turismo sta oggi contribuendo in modo rilevante al rafforzamento del nostro Pil evitando così lo spettro della recessione”.



Non da ultimi, eventi e concerti generano ricchezza sia alla micro e macro imprenditoria cittadina, sia alle casse comunali, in particolar modo a quelle della Sovrintendenza, “nell’ottica quindi – ha aggiunto Roscioli – di una migliore manutenzione dei nostri siti storici e artistici, e anche per questo il nostro invito è di conservare il massimo spirito di unità con il solo obiettivo della ripresa di Roma”.