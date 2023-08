Il Ministero del Turismo lancia una sfida social per raccontare l’estate italiana. Il contest, realizzato in collaborazione con IG Italia, parte oggi e andrà avanti fino al 10 settembre.

Al centro, le bellezze del Belpaese viste attraverso gli occhi dei turisti.



Partecipare basta seguire i profili di @ig_italia e @ministeroturismo, taggarli nelle storie o nei post/reel pubblicati dagli utenti.



Le regole per i post

Per i contenuti, non c'è limite alla fantasia. Valgono i viaggi appena fatti e quelli da fare o quelli di altri, al mare, in città, in montagna o in qualsiasi altra destinazione.



L’hashtag da usare è invece #vacanzeitaliane.



I migliori contenuti saranno ripubblicati tutti i giorni nelle storie degli account di IG Italia e del MiTur.



Al termine delle vacanze estive, alcuni dei più belli e divertenti saranno pubblicati con un post celebrativo.