Lombardia: estate positiva grazie anche ai laghi, ma non mancano le ombre

Sono in particolare i laghi a guidare l’andamento del turismo in Lombardia. È quanto emerge dall’analisi effettuata dalla Confcommercio regionale in merito all’estate in corso e in particolare al mese di agosto.

L’andamento porterà benefici a tutto il comparto ricettivo, ma ci saranno ricadute positive anche su tutte le imprese del terziario, in particolare per bar e ristoranti.



Se l’estate si profila con il segno positivo, tuttavia, non mancano le ombre: queste in particolare coinvolgono le località montane delle province di Sondrio e Brescia e, a sorpresa, anche le sponde lombarde del Lago di Garda per via del calo degli arrivi dalla Germania. Positivo, invece, si legge su Affaritaliani.it, l’influsso delle Capitali della Cultura, Bergamo e Brescia.