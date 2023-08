Borghi italiani, il Ministero del Turismo rilancia il fondo da 34 milioni

“Il compito del Ministero del Turismo è quello di sostenere un comparto che può essere l’industria trainante dell’Italia ed è per questo che anticipiamo, con analisi e politiche adatte, quelle che sono le possibilità di crescita del settore nel nostro Paese”.

Così la ministra Daniela Santanché commenta i dati emersi dalla ricerca Coldiretti-Ixe sul turismo italiano nei borghi. “Con questo spirito abbiamo investito nei piccoli borghi con il fondo da 34 milioni di euro, che diventa un motore e moltiplicatore per il loro sviluppo – evidenzia la ministra -. Il Ministero del Turismo si è dotato di un piano industriale, da me fortemente voluto, che è funzionale a dare la direzione del turismo in Italia per la durata della legislatura e uno dei punti cardine è la destagionalizzazione ed in questa strategia trova pieno titolo la valorizzazione dei piccoli borghi”.



Un progetto che punta anche a combattere lo spopolamento. “Il turismo, per come lo intendo - conclude Santanchè -, non è solo un motore economico, ma anche sociale e lo sviluppo dei piccoli borghi consente il recupero della ruralità e dello spopolamento di parte dell’Italia.”