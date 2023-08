Agosto in Italia: cresce il turismo dei cammini, ma presenze in lieve calo

Cresce il turismo lento e dei cammini in Italia anche ad agosto. Lo conferma la nuova infografica del Mitur sui flussi turistici, relativa alla prima settimana del mese di agosto. In particolare, fra i percorsi più gettonati quello della via Francigena, che ha totalizzato oltre 60mila ricerche online, in aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“Questi risultati ci spingono a perseguire con rinnovata determinazione l’obiettivo di rendere questo percorso famoso e attrattivo come il Cammino di Santiago – dice la ministra Daniela Santanchè -. Non a caso il turismo lento trova ampio spazio nel nostro piano strategico cui diamo seguito anche con azioni concrete, come il contributo, attraverso il Funt, di oltre 1.800.000 euro alla Regione Campania per il rifacimento di un tratto della Francigena o oltre 1.500.000 alla Regione Puglia per interventi riguardanti i cammini. Si tratta, per di più, di un importante driver di sviluppo per la sostenibilità nel turismo; ed è un tema che il Governo tiene in alta considerazione, tanto da avergli dedicato al Ministero un apposito Fondo da 25 milioni di euro”.



Per quanto riguarda l’andamento, nella prima settimana di agosto risulta prenotato il 36% delle strutture ricettive presenti sulle piattaforme online. L’Italia si conferma sul podio delle destinazioni turistiche più apprezzate, piazzandosi davanti a competitor diretti come Spagna (32%) e Francia (21%).



“Ciò che ci induce a un’attenta riflessione – prosegue il ministro – è, invece, il dato sulla presenza media che risulta in lieve flessione rispetto al luglio 2022. È un aspetto sul quale si può sicuramente lavorare, per esempio lavorando su strategie di destagionalizzazione affinché i cali di presenze non corrispondano a un contraccolpo economico del settore”.