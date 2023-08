Pantheon, primo mese a pagamento. Santanchè: “Giusta intuizione”

È convinta della bontà della scelta di introdurre il biglietto per l’ingresso al Pantheon la ministra del Turismo Daniela Santanchè. E lo sottolinea diffondendo i dati di luglio, il primo mese in cui il monumento ha effettuato la biglietteria.

“Giusta l’intuizione del ministro Sangiuliano di mettere a pagamento il biglietto per l’ingresso al Pantheon e lo dimostrano gli oltre 230mila visitatori che a luglio lo hanno visitato – dice Santanchè -. Questo dimostra come i turisti siano disposti a pagare per le nostre bellezze culturali”.



La ministra aggiunge: “Dobbiamo quindi, da un lato imparare a tutelarle maggiormente, ma dall’altro anche sfruttare al meglio tutte le potenzialità del nostro patrimonio. In ottica di programmazione presente e futura dobbiamo pensare di applicare un ticket in ingresso anche per altri siti, perché questo può avere ricadute importanti non solo sulla cultura e sul turismo ma anche sul territorio, sull’economia e sulla società”.