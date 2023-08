Mappatura delle aziende turistiche, prosegue la consultazione del Mitur

Daniela Santanché (nella foto) rilancia la consultazione pubblica per la nuova definizione dei codici Ateco per il settore turismo. L’idea della mappatura, annunciata dal ministro qualche settimana fa, vuole riportare a una filiera omogenea le attività che si occupano di turismo.

“Oggi ci troviamo in una condizione per cui un ristorante, ad esempio, non è riconosciuto come azienda turistica essendo così escluso non solo dai diritti e doveri, ma anche da rilevazioni o peggio da azioni di comparto come, ad esempio, dai benefici derivanti dagli incentivi del turismo – dice il ministro Santanchè -. Una situazione, questa, che voglio affrontare e risolvere il prima possibile perché non è possibile fare economie di scala e scelte strategiche su un settore frammentato.”



La consultazione pubblica, aperta a questo link, resterà disponibile fino al 22 settembre prossimo.



Le informazioni raccolte intendono individuare con precisione gli operatori economici a cui concedere eventuali agevolazioni fiscali o contributi finanziari, e di avere una maggiore efficacia degli interventi pubblici, fornendo così una conoscenza più approfondita delle attività economiche svolte nel comparto turistico, e meglio indirizzare le politiche del settore.