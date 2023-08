Torino cambia pelle e svela la sua vocazione leisure, i dati di Discover Turin

Prosegue ‘Scopri Torino e Provincia/Discover Turin’, il progetto di marketing territoriale promosso da Federalberghi Torino in collaborazione con Booking Piemonte con il supporto tecnico di Weforguest e il contributo della Camera di Commercio.

L’iniziativa è rivolta ai viaggiatori in transito dagli aeroporti di Torino e Orio al Serio e diretti a Torino. Accedendo ai digital touch point negli spazi gestiti da Turismo AlpMed / Booking Piemonte presenti nei due scali, i turisti possono ricevere via mail contenuti mirati e bonus da utilizzare durante il soggiorno in città o per futuri soggiorni, registrandosi alla piattaforma e beneficiando di una connessione wi-fi veloce e gratuita.



Il 90% sceglie Torino per le vacanze

Dalle rilevazioni effettuate nella prima parte del progetto, nel periodo compreso tra maggio e luglio 2023, emerge un particolare importante per Torino. La città sta infatti rapidamente cambiando pelle, potenziando la sua anima leisure.



A testimoniarlo le cifre: il 90% di coloro che si sono registrati a Caselle ha infatti indicato le vacanze come motivo del viaggio e solo il 5% ha raggiunto Torino per lavoro o business. Rispetto al precedente periodo analizzato, quando la motivazione vacanza si attestava sul 55%, cresce quindi la quota di turismo leisure.



Il ranking dei mercati

Per quanto riguarda le nazionalità guidano la classifica gli italiani (20,1%), seguiti dai turisti statunitensi (11,5%) e da argentini e britannici (7,9%).



“Discover Turin - spiega Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - ci permette di comprendere meglio la composizione dei flussi turistici diretti verso la nostra destinazione. I dati più recenti mostrano una crescita dei turisti stranieri che visitano Torino”.



“È inoltre incoraggiante - prosegue Borio - notare che sempre più turisti accettano di iscriversi alla piattaforma e che mostrano interesse per i contenuti inviati anche una volta terminato il soggiorno. Sul lungo periodo questo potrebbe portare a una fidelizzazione dei turisti, incrementando i flussi diretti verso Torino”.



Nello scalo lombardo di Orio al Serio il 94% del campione ha indicato le vacanze come motivazione. Italiani e inglesi continuano ad essere al primo posto nelle provenienze, rispettivamente con il 20,8 e l’8,7%, seguiti da Germania e Romania (6%) mentre il 4% proviene dalla Polonia.