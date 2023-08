L’estate a Leolandia nel segno di Super Mario e dei giochi acquatici

Nuovi personaggi e attrazioni acquatiche per l’estate di Leolandia. Il parco a tema lancia una compilation di novità per vivere al meglio il mese di agosto e le giornate più calde dell’anno.

Si parte con Snoopy, che i più piccoli potranno conoscere dal vivo per una foto ricordo tutti i sabati e le domeniche fino al 13 agosto e il giorno di Ferragosto alla Fontana d’Ingresso.



In programma anche nuovi appuntamenti con Super Mario: il celebre idraulico sarà al parco tutti i sabati e le domeniche fino al 27 agosto e nel giorno Ferragosto. Gli appassionati di gaming, e non solo, potranno incontrarlo al Palco Expo, scattare una foto e poi mettersi alla prova con gli ultimissimi giochi della serie, approfittando di 4 postazioni Nintendo Switch.



Infine, per i più piccoli, Leolandia ha confermato fino al termine della stagione (7 gennaio 2024) la presenza di Bluey, che salirà sul palco Minitalia tutti i giorni, per un mini-live show, e scatterà foto ricordo con i visitatori.



Per combattere le temperature dell’ultimo periodo, c'è poi la nuova piscina per i più piccoli: il Golfo del Drago Marino, con scivoli e giochi d’acqua.