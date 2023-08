Approvato il Piano nazionale del mare, Santanchè: “È una delle nostre principali risorse”

“L’Italia secondo gli obiettivi del Governo intende guardare al mare oltre l’orizzonte con occhi nuovi, sempre più attenti alal sua salvaguardia e valorizzazione”. Così il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci saluta l’approvazione, da parte del Comitato interministeriale per le politiche del mare, del Piano nazionale del mare, redatto da un comitato di 10 esperti e che dovrà essere aggiornato ogni tre anni.

Una regia unica del mare

"Grazie al governo Meloni e al ministro Musumeci - ha scritto sui Twitter il ministro del Turismo Daniela Santanchè - ora l’Italia ha un piano per il mare. Troppo spesso si è dimenticato che l’Italia è una penisola e che il mare è una delle nostre principali risorse, anche nel turismo”.



“Si tratta - ha commentato il presidente di Confitarma, Mario Mattioli – di un importante tassello lungo il percorso, da sempre invocato da Confitarma, di dare al nostro Paese una regia unica del mare. Il gruppo degli esperti – ha aggiunto –, tra cui è presente anche il direttore generale di Confitarma Luca Sisto, insieme alla struttura di missione del ministro Musumeci, sono riusciti nella difficile impresa di unire in un unico documento le linee guida di sviluppo strategico di tutte le filiere che compongono l’economia del mare italiana”.



Come spiega corrieremarittimo.it il documento è ora in attesa di essere trasmesso al Governo e al Parlamento, quale strumento di programmazione di una politica marittima unitaria e strategica.