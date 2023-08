Italia terza al mondo per notorietà, l’analisi di True Italian Experience

Cultura, arte, natura, tempo libero e divertimento e, infine, benessere. Sono queste le prime cinque ragioni che fanno sì che l’Italia resti salda sul podio dei Paesi più noti al mondo, terza dietro a Usa e Regno Unito.

L’analisi è quella dell’Osservatorio internazionale di True Italian Experience, piattaforma web di esperienze di viaggio, che rimarca come la Penisola sia terza già dal 2020, ma con motivazioni differenti.



Cambiano le motivazioni

Rispetto a gennaio 2020, poco prima dell’emergenza Covid, tra i primi cinque motivi di notorietà dell'Italia sono scomparsi il settore food & wine, quello fashion e quello dei motori, sostituiti rispettivamente dalla natura al terzo posto, dal tempo libero e dal benessere. Food & wine e fashion sono scese rispettivamente al sesto e all’undicesimo posto.



Una vacanza culturale ed esclusiva

Il 95% degli utenti internazionali della piattaforma descrive l’Italia come meta ideale di una vacanza culturale ed esclusiva, in particolare per arte, benessere, natura e sport. Inoltre il 77% degli utenti ha dichiarato che verrebbe in vacanza in Italia, confermando la tendenza a voler ritornare alle abitudini di viaggio del pre-pandemia.



"Cambiano i gusti, ma l’Italia si conferma meta ideale per le vacanze - ha detto Maurizio Rota, a.d. di True Italian Experience - Emerge forte l'esigenza dei viaggiatori di esperienze autentiche ed esclusive. Il 72,9% degli utenti chiede un viaggio unico, pensato e costruito su misura per loro, minuto per minuto, dove nulla sia lasciato al caso”.