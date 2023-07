Puglia, l'estate in Gargano è senza sold out

Crescono le prenotazioni per agosto e settembre, ma il Gargano è lontano dal sold out e, sebbene si registri il ritorno di alcuni target nel promontorio pugliese, si sente la concorrenza dei mercati esteri. È quanto raccontano a Corriere.it gli operatori e gli albergatori locali.

“Su tutto il Gargano la stagione turistica prosegue. Non c’è ancora il sold out, poiché in media le strutture segnano una percentuale di riempimento attorno all’80%. Ma le prenotazioni in corso per agosto e settembre aumentano giorno dopo giorno”, spiega Bruno Zangardi, presidente del Consorzio degli operatori turistici ‘Gargano ok’.



A pesare i rincari e il meteo. “L’inflazione e il maltempo hanno causato un rincaro i cui effetti si sono riversati anche in questa stagione estiva. Basti pensare che un barattolo di pomodoro costa il doppio dello scorso anno”, afferma il presidente di Federalberghi Vieste, Gino Notarangelo.



E la riapertura dei mercati esteri post-pandemia ha portato via parte dei flussi. “Ora che la situazione appare più tranquilla, c’è chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze in posti forse meno belli ma anche meno costosi”, conclude Notarangelo.