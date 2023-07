Il Palazzo del Congressi dell’Eur ospiterà il prossimo 4 novembre il “Green Weddings 2023”, manifestazione dedicata al mondo del wedding tourism organizzata dall’omonima fondazione.

Nel 2022 il turismo dei matrimoni ha generato in Italia un fatturato di 599 milioni, circa l'11% in più rispetto ai livelli stimati nel 2019. E oggi accogliere coppie straniere che scelgono le location della Penisola per pronunciare il fatidico sì rappresenta un’opportunità sempre più strategica per valorizzare il Made in Italy.



“Il nostro Paese - ha sottolineato il presidente della fondazione Green Weedings, Armando Soldaini - ha la possibilità di diventare una terra di elezione per la celebrazione dei matrimoni, che possono essere non solo fortemente incrementati, ma anche attratti in aree alternative alle destinazioni più conosciute, in modo da mettere in moto un vero e propria sistema industriale, in grado di erogare servizi di altissimo profilo”.



Gli addetti ai lavori segnalano che oggi anche borghi, aziende agricole e vitivinicole sono sempre più ricercate dagli stranieri per convolare a nozze. A giocare a favore della Penisola, anche la concorrenzialità dei prezzi esercitata non solo nei confronti del Nord Europa, ma anche di Paesi d’oltreoceano come Stati Uniti o Australia. A parità di spesa si ottengono infatti dei servizi e una qualità decisamente superiori. A. D. A.