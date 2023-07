Toscana, il successo continua: richieste in aumento per agosto

La Toscana mantiene intatto il suo appeal a livello internazionale. Dopo un luglio da record la regione resta infatti tra le mete preferite dagli europei anche per agosto, come risulta dal motore di ricerca di voli e hotel jetcost.it, in base al qusle le ricerche per le vacanze d’agosto sono già superiori del 37% rispetto ad agosto 2022.

In particolare Pisa è la quinta città più richiesta d’Italia dai viaggiatori britannici, la settima per gli olandesi e l’undicesima per gli spagnoli.



Tra le mete più ricercate anche Firenze, quinta scelta per gli spagnoli, sesta d'Italia per i portoghesi, nona per i britannici, decima per gli olandesi e 14esima per i turisti tedeschi.



Pisa e Firenze – commenta a La Nazione Ignazio Ciarmoli, direttore marketing Jetcost - sono ancora due delle principali destinazioni turistiche al mondo, grazie ai buoni prezzi che offrono rispetto ad altre città, alla loro ricchezza culturale e agli ottimi alberghi”.