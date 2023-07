Musei Ferrari da record: nel 2022 616mila visitatori

Gianni Agnelli diceva che "non tutti gli italiani tifano per la Nazionale, mentre tutti gli italiani e il cinquanta per cento dei non italiani tifano Ferrari". L’Avvocato aveva evidentemente ragione, e a dimostrarlo sono i risultati conseguiti dai Musei Ferrari di Modena e Maranello.

La ‘rossa’ della Motor Valley dell’Emilia-Romagna gode di un fascino destinato a non tramontare, una passione che unisce da oltre settant’anni e che non smette di attirare tifosi e non verso quella che rappresenta la Mecca di ogni fan del cavallino rampante.



Il 2022 è stato da record, tanto che complessivamente i Musei Ferrari hanno chiuso con il miglior risultato di sempre, ossia 616mila visitatori. Il 70% è un pubblico italiano, mentre il restante 30% è costituito da viaggiatori in arrivo da tutto il mondo.



I due musei rappresentano oggi una vera e propria destinazione turistica che, come tale, non smette di evolversi e proporre delle novità. Per febbraio 2024 è già in calendario l’inaugurazione della prossima mostra al Museo Enzo Ferrari di Modena che, come di consueto, verrà aperta in occasione del compleanno del fondatore.



Infine, i Musei Ferrari saranno presenti a TTG Travel Experience, in programma a Rimini dall’11 al 13 ottobre. G.G.