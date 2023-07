Bergamo Brescia 2023: primo semestre oltre le aspettative

Nei primi sei mesi dell’anno di ‘Capitale Italiana della Cultura 2023’ Bergamo e Brescia hanno accolto circa 4,8 milioni di visitatori, provenienti da altre città e regioni italiane, da Paesi esteri europei, come Spagna, Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera, Polonia, e intercontinentali, come India e Stati Uniti. Il tutto pari a un aumento del 48,8% rispetto allo stesso semestre del 2022. In particolare, è stato registrato un aumento dei pernottamenti nelle città pari al 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Un aumento di attrattività confermato anche dal monitoraggio degli Info Point di Bergamo e Brescia: nel primo semestre circa 82mila accessi, pari al +48,6% rispetto allo stesso periodo del 2019.



Nei primi sei mesi del 2023 sono stati 1.100 gli eventi realizzati, pari a una media di 6 eventi al giorno. Nel primo semestre 2023 l’attrattività dei grandi centri culturali delle due città è cresciuta del... (continua a leggere su HotelMag)