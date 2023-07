Santanchè: “Bene l’intervento sul caro voli, aiutiamo il turismo”

Bene l'intervento sul caro voli messo in atto dai ministri Urso e Salvini. Lo dice il ministro del Turismo Daniela Santanchè (nella foto), che sottolinea come il comparto del turismo sia particolarmente toccato dalla situazione. "Oggi il comparto del turismo sta subendo, come tanti altri settori, il peso dell’inflazione che aumenta i prezzi e questo può, nel lungo periodo, diventare un problema e far perdere quanto il settore ha recuperato negli ultimi mesi. Quello del caro vacanze è un tema che il Ministero monitora con molta attenzione" dice Santanchè.

“L’intervento per ridurre il costo dei voli era necessario - ed atteso- da tempo; la situazione che si è venuta a creare stava diventando insostenibile soprattutto per quelle tratte dove non esiste una possibilità di concorrenza - aggiunge Santanché -. Bene hanno fatto i colleghi Urso e Salvini a convocare i vettori aerei e porre la questione sul piano legislativo e sulla continuità territoriale, è la strada giusta per tutelare i consumatori nei loro diritti e proteggere il comparto del turismo, che è un asset strategico e fondamentale per l’Italia".